رسالة بخط اليد للرئيس التونسي تشعل السوشيال ميديا

16 نوفمبر 2019 - 10:16 ص

أشعلت رسالة التكليف التي أرسلها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مرشح حزب حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، مواقع التواصل الاجتماعي .

وعبر النشطاء عن إعجابهم بالرسالة، بعد أن خطها الرئيس بيده معتمدًا على الخط العربي المغربي.

كما أظهرت صورة الرسالة التي نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية في صفحتها الرسمية على "فيس بوك" تقديم الرئيس التونسي التاريخ الهجري على التاريخ الميلادي، ما رأى فيه البعض تأكيدًا على موقف الرئيس بشأن الهوية، الذي أعلن عنه في وقت سابق وقال إن هذه المسألة حسمها التاريخ، وتونس بلد عربي مسلم .