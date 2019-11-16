جمعة: الرسول كان بيعمل عيد ميلاد كل أسبوع

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المولد النبوي

علي جمعة

صالون المحور الثقافي

أكد مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده كل أسبوع قائلاً: "الرسول كان بيعمل عيد ميلاد لنفسه كل أسبوع وكان يصوم الاثنين والخميس، وعندما سئل عن سبب صومه قال هذا يوم ولدت فيه.

وأضاف جمعة خلال صالون المحور الثقافي: "النبي احتفل بمولده بالعبادة وهو سيد العابدين والعارفين وهو شخص مميز بصفات الكمال والجمال فهو نور يمشي علي الأرض ومولده يوم فرح وزينة للأمة ومستحب الاحتفال به".

وتابع: النبي كان دائم العمل منذ صغره ويقوم الليل دائمًا فلم تأتي ليلة دون أن يقوم للرحمن فيها بالصلاة والدعاء والعبادة، داعيًا الجميع بالتحلي بصفات النبي معقبا: "الكريم يعفو ويصفح ولا يرد الإساءة بالإساءة".

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