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بعد اغتصابها.. جثة لزعيمة معارضة فى إحدى الغابات

الحياة السياسية

جثة لزعيمة معارضة
جثة لزعيمة معارضة

عبد القادر وحيد

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جثة

الغابات

بورندى

زعيمة معارضة

تعرضت زعيمة معارضة في بوروندي لجريمة مروعة، حيث عثر على جثتها في إحدى الغابات، بعد قرائن تدل على اغتصابها قبل قتلها.

وكانت الزعيمة المعارضة وتدعي ميري كلير نيونغيري في حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد "الحرية"، قد عثر على جثتها في إحدى الغابات وبها إصابات في الرأس والرقبة والعضو التناسلي.

الغريب أن أحد أعضاء الحزب قد لقي مصيرًا مشابهًا في أغسطس الماضي.

يذكر أن تقريرًا لأمم المتحدة قد صدر في سبتمبر الماضي يؤكد انتهاكات خطيرة تمارس ضد المعارضة من الحزب الحاكم في البلاد.

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