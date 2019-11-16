أول رد من شيرين بعد هاشتاج "اخرسي يا شيرين"

16 نوفمبر 2019 - 06:49 ص

دشن نشطاء سعوديون هاشتاج تحت عنوان "اخرسي يا شيرين" بعد تصريحاتها التي أطلقتها خلال حفلها بالسعودية.



وقال "شيرين" في الحفل: "مادام منقدرش نستغنى عن الرجالة يبقى نسمع كلامهم".



وهذه التصريحات أغضبت الكثير من السعوديات الذين دشنوا الهاشتاج المذكور.



وفي أول ظهور لها بعد الهاشتاج ، أكدت شيرين أنها تشكر المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه .



كما وجهت الشكر للجمهور السعودي مشيدة بالحضور اللافت والاستقبال الحافل.



وتجبنت شيرين الخوض في أمر الهاشتاج من قريب أو من بعيد.



