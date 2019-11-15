بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من موجة طقس بارد

15 نوفمبر 2019 - 06:03 م

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التوقعات بشأن الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال في مشاركة عبر الهاتف، بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنه من المتوقع تأثر طقس البلاد خلال الأيام المقبلة، بالكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا.

وتابع، أن هذا سيؤدي إلى وجودة موجة باردة على معظم أنحاء البلاد.

وحول طقس الغد السبت، أشار إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غدًا على السواحل الشمالية وتصل خفيفة على القاهرة.