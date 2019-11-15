تصريح غير متوقع من"هاجر سعد الدين" عن القنوات الدينية

15 نوفمبر 2019 - 10:38 ص

أكدت الإذاعية الكبيرة هاجر سعد الدين ، خلال ظهور تليفزيوني لها بفضائية صدي البلد ، أن يوجد عدد من القنوات الدينية ساعدت علي التطرف و أساءت للدين الإسلامي ".



وأضافت سعد الدين خلال حوارها لبرنامج " فنجان قهوة" مع الإعلامي أحمد مجدي قائلة :" من يريد صحيح الدين يستمع للتليفزيون المصري فقط ، حتي تمتلك خلفية دينية و ثقافية تمكنك من الوصول لصحيح الدين ".



و تابعت: المتطرفون يستشهدون ببعض الآيات من القرآن الكريم دون التوضيح الصحيح للآية وهذا يصعب فهم الآيات فهما صحيحا ، معقبة :" لازم تكون غيور علي دينك "،مضيفة :" لازم الإذاعة أو التليفزيون يوضح من خلالها الفهم الصحيح للآيات الكريمة حتي لا يستغلها المتطرفون ".

