"التموين" تزف بشرى سارة للمستبعدين من البطاقات

15 نوفمبر 2019 - 12:40 ص

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن تقديم التظلمات فى الفترة التى كانت مقررة مسبقًا.



وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد مد فترة تلقى التظلمات من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر الجارى، بعدما كان أخر فترة نهاية شهر أكتوبر الماضى، وذلك فى لفتة إنسانية للوزارة لمن تخلفوا عن تقديم التظلمات.

