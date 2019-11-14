  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:23 م
بحث متقدم
المرحاض الذهبي

شرطة بريطانيا تلقي القبض على متهم بسرقة المرحاض الذهبي

البشير

القضاء السوداني يحسم تسليم "البشير" للجنائية الدولية

أرشيفية

«الروشتة الإلكترونية».. حملة جديدة لمواجهة أخطاء الصيدليات

أرشيفية

أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

الجنيه والدولار

سعر الدولار في نهاية التعاملات المسائية اليوم

سرايا القدس

الجهاد الإسلامي فرضت حظر التجوال على إسرائيل 3 أيام

ترامب

القضاء الأمريكي يصدم ترامب بقرار يهدد مسيرته

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًأ

نهر النيل

علماء يفجرون مفاجأة عن عمر نهر النيل

أمير قطر

شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر يكشف من بيده قرار الصلح

مدرسة ثانوي تغتصب طالبًا داخل منزلها

آخر الأخبار

أوليفيا هويرتا
أوليفيا هويرتا

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة سيدة أعمال مليارديرة داخل ثلاجة منزلها

#

العثور على نجمة شهيرة جثة هامدة داخل منزلها

#

سر وفاة ولي أمر داخل مدرسة بعد مشادة مع معلم

#

تحرير 300 تلميذ تعرضوا للاغتصاب داخل مدرسة

تواجه معلمة في إحدى المدارس الأمريكية، تهمة الاعتداء جنسيًا على أحد طلابها.

ووجهت إلى أوليفيا هويرتا (23 عامًا)، تهمة اغتصاب الطالب المراهق، وقتما كان يدرس في مدرسة "سام ريبورن" الثانوية في "باسادينا" بولاية تكساس في مارس 2018.

ويقول الطالب الضحية: إن المعلمة اصطحبته بعد الخروج من المدرسة إلى منزل والديها قبل الاعتداء عليه.

واعترفت "هويرتا" بالاعتداء الجنسي على الصبي، وفقًا لما نقلته صحيفة "هيوستن كرونيكل" عن وثائق المحكمة.

تضمنت الرسائل الهاتفية، التي حصل عليها رجال الشرطة نصًا كتبه الطالب الضحية، جاء فيه: "أتذكر اليوم الذي اغتصبتني فيه"، وفق ما ورد في التحقيق.

واستخدمت المعلمة تطبيق "سنا بشات" للاتصال بالفتى الذي لم يكشف عن اسمه.

مثلت المعلمة أمام المحكمة في مقاطعة هاريس الخميس الماضي، حيث اتهمت بجنايتين من الدرجة الثانية، أحدهما الاعتداء الجنسي على طفل.

وأفرج عنها بكفالة بقيمة 20 ألف دولار قبل أن تمثل أمام المحكمة لمحاكمتها، التي لم تحدد بعد. كما أمرها القاضي بالابتعاد عن الضحية

وتم إبعاد المعلمة المتهة من مدرسة باسادينا.. وقالت السلطة المحلية في بيان صحفي: "تم إبعاد الشخص المتهم على الفور من المدرسة". وأضافت: "أخطرت المقاطعة وكالة التعليم في تكساس وفقًا لما يقتضيه القانون".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المنتخب الأولمبي يهزم الكاميرون ويتصدر مجموعته
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع
» مدرسة ثانوي تغتصب طالبًا داخل منزلها
» حقيقة خبر "بي بي سي" عن وفاة "ذا روك" أثناء تصوير مشهد أكشن
» 10أحلام مرعبة للإنسان.. من الخنق إلى تساقط الأسنان.. ما تفسيرها؟
» تصفيات أفريقيا.. تعادل مخيب لمنتخب مصر أمام كينيا
» إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلى
» تخفي إصابتها بالعمى عن أهلها لمدة 38 عامًا.. كيف فعلتها؟
» نهر يتحول إلى اللون الأحمر بسبب ذبح 47 ألف خنزير
» حبس المتحدث السابق باسم «تمرد» بتهمة حيازة مخدرات
» وديًا.. الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه