شيخ الأزهر يصل روما للقاء بابا الفاتيكان

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وصل الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر، اليوم، العاصمة الإيطالية روما؛ للقاء البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان، تحت عنوان "تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي"، الذي تقام فعالياته، خلال الفترة ما بين 14 و15 نوفمبر، بالمقر الرئيسي للأكاديمية البابوية للعلوم بالفاتيكان.

كان في استقبال الطيب كل من، محمود سامي، سفير مصر في الفاتيكان، وهشام بدر، سفير مصر في إيطاليا.

وضم الوفد المرافق لشيخ الأزهر، كلا من، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس #جامعة_الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف.

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور، أبرزها، مفهوم كرامة الطفل في العالم الرقمي، والإجراءات اللازم اتخاذها من الشركات والمنظمات غير الحكومية للحد من الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم عبر شبكة الإنترنت، والدور المنوط بقادة الأديان في حشد المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة المستجدة.

وسوف يلقي الإمام الأكبر شيخ الأزهر الكلمة الرئيسية في اليوم الثاني، ومن المتوقع أن تتناول لمحة تاريخية عن حقوق الطفل، وجهود الأزهر في دعم المبادرات، التي تتناول الحفاظ والنهوض بكرامته، وإبراز النماذج الإيجابية، التي وفرها العالم الرقمي للأطفال من فرص أفضل للتعليم والتسلية المفيدة، كما تتناول عرضًا لبعض النماذج والصور السلبية للاعتداء على الطفل في العالم الرقمي، وتقديم عدد من المقترحات والتوصيات من أجل ترجمة هذه الحقوق من المرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر عدد من قادة الأديان وأبرز ممثليها حول العالم، ومتخصصون في الاقتصاد وقطاع البنوك، وممثلون عن المنظمات، التي تعمل في مجال محاربة جرائم العنف ضد الأطفال، ومتخصصون في علم النفس والاجتماع المهتمون بشؤون الطفل وكرامته.

وتعد هذه النسخة الثانية من أعمال قمة قادة الأديان من أجل تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي، حيث أقيمت النسخة الأولى في عام 2017 بالعاصمة الإيطالية، التي انتهت بـ "إعلان روما" الأخير، والذي دعا السياسيين وقادة الأديان والمنظمات المهتمة بشئون الأطفال، للتعاون في بناء وعي عالمي من أجل حماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت، ونتج عنه ملتقى "تحالف الأديان من أجل أمن المجتمعات"، والذي أقيم في نوفمبر 2018، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحضور شيخ الأزهر، وعدد كبير من قادة الأديان حول العالم.

وتنطلق فعاليات المؤتمر، اليوم الخميس، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ويشارك فيها أكثر من 80 شخصية عالمية، بالتعاون بين الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية وتحالف الأديان من أجل مجتمعات أكثر أمانا، و"تحالف كرامة الطفل"، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.


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