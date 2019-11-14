  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:57 م
بحث متقدم
أرشيف

بث مباشر.. مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

ترامب

القضاء الأمريكي يصدم ترامب بقرار يهدد مسيرته

نهر النيل

علماء يفجرون مفاجأة عن عمر نهر النيل

زكي فطين

فنان شهير يفاجئ الجميع:"باي باي سرطان"

الافتاء

"الإفتاء" تحذف منشورًا أثار جدلًا واسعًا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يصل روما للقاء بابا الفاتيكان

أمير قطر

شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر يكشف من بيده قرار الصلح

مرتضى منصور واحمد سعيد

ردًا على تهديده بالقتل.. إعلامي يتقدم ببلاغ ضد «مرتضى منصور»

يونس شلبي وزوجته

ترويه زوجته.. قصة الحلم الذي تنبأ بوفاة «يونس شلبي»

وديًا.. الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف

حازم إمام عن رمضان صبحي: "أفضل مني"

آخر الأخبار

رمضان صبحي
رمضان صبحي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

صدمة للأهلي بسبب "رمضان صبحي"

#

محمد رمضان عن سحب رخصة الطيار مدى الحياة: "هعوضه"

#

فنانة شهيرة تكشف أغرب ما يخص حذاء "عادل إمام"

#

رمضان صبحي يحرج مرتضى منصور بتصريحات مفاجئة

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بـ الروح القتالية للمنتخب الأوليمبي، مؤكدًا أنه خلال مباراة مالي لم يكن الأداء على مستوى عالٍ، ولكن الروح القتالية حلت محل الأداء، بينما في مباراة غانا فإن الأداء والروح كانا على مستوى رائع.

وأضاف حازم إمام، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أن رمضان صبحي، نجم الأهلي والمنتخب الأوليمبي، أداؤه تطور بشكل رائع للغاية، بالإضافة إلى كونه قائدًا داخل الملعب، ويمكن الاعتماد عليه، مشددًا على أن رمضان صبحي سيصبح أفضل منه، حيث إنه يمتاز بالقدرة على تطوير أدائه، كما أنه أصبح يحرز أهدافًا مع الأهلي والمنتخب.

وتابع حازم إمام، أن أحمد فتوح أيضًا لاعب رائع وقدم أداءً جيدًا مع المنتخب.

ورشح حازم إمام الثلاثي محمد صلاح، نجم ليفربول،  طارق حامد، نجم الزمالك، وأحمد حجازي، نجم ويست بروميتش، للعب مع المنتخب الأوليمبي، حال تأهله لـ أولمبياد طوكيو 2020.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تخفي إصابتها بالعمى عن أهلها لمدة 38 عامًا.. كيف فعلتها؟
» نهر يتحول إلى اللون الأحمر بسبب ذبح 47 ألف خنزير
» حبس المتحدث السابق باسم «تمرد» بتهمة حيازة مخدرات
» وديًا.. الزمالك يهزم الأميرية بسبعة أهداف
» مفاجأة حول هجرة عمر.. تنسف الرواية الشائعة
» القبض على صاحب فيديو ضرب طفل الدقهلية
» جريشة حكمًا لمباراة الترجي و'' أسفي''
» علماء يفجرون مفاجأة عن عمر نهر النيل
» نتائج قرعة كأس الخليج العربي الـ24
» «النهضة» التونسية تختار مرشحها لرئاسة الحكومة
» الطب الشرعي يجري تحليل DNA لـ 5 جثث في حريق إيتاي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه