حازم إمام عن رمضان صبحي: "أفضل مني"

14 نوفمبر 2019 - 04:45 م

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بـ الروح القتالية للمنتخب الأوليمبي، مؤكدًا أنه خلال مباراة مالي لم يكن الأداء على مستوى عالٍ، ولكن الروح القتالية حلت محل الأداء، بينما في مباراة غانا فإن الأداء والروح كانا على مستوى رائع.

وأضاف حازم إمام، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أن رمضان صبحي، نجم الأهلي والمنتخب الأوليمبي، أداؤه تطور بشكل رائع للغاية، بالإضافة إلى كونه قائدًا داخل الملعب، ويمكن الاعتماد عليه، مشددًا على أن رمضان صبحي سيصبح أفضل منه، حيث إنه يمتاز بالقدرة على تطوير أدائه، كما أنه أصبح يحرز أهدافًا مع الأهلي والمنتخب.

وتابع حازم إمام، أن أحمد فتوح أيضًا لاعب رائع وقدم أداءً جيدًا مع المنتخب.

ورشح حازم إمام الثلاثي محمد صلاح، نجم ليفربول، طارق حامد، نجم الزمالك، وأحمد حجازي، نجم ويست بروميتش، للعب مع المنتخب الأوليمبي، حال تأهله لـ أولمبياد طوكيو 2020.