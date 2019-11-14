  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:03 م
بحث متقدم
الأحوال المدنية السعودية

«الأحوال المدنية» السعودية تمنع تسجيل هذه الأسماء

أميرة رمز الدين

"مش محجبة".. تشعل النار بين طلاب دار العلوم جامعة القاهرة

بشار الأسد

«الأسد» يفجر مفاجآت جديدة عن مقتل البغدادي وبن لادن

تلاميذ

إصابة 60 تلميذًا بحالة تسمم ببنى سويف

لحظة اختطاف مسئول عراقي

شاهد.. لحظة اختطاف مسئول عراقي وسط بغداد

الفقي

"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشيء

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

"الجندي": الفساد محدش يقدر يمنعه

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تطور مفاجئ.. السعودية تتجه لإلغاء تأشيرة "عامل" نهائيا

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يعلن موعد اعتزال هذا النجم

الأهلى يواجه الاتصالات وديًا استعدادًا للجونة

الرياضة

الاهلى
الاهلى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يواجه الأميرية وديًا على ملعب النادى

#

الزمالك يواجه الأهلى فى قمة "السلة" بالكأس

#

الأهلى يواجه «الإعلاميين» استعدادًا للقمة

#

الزمالك يواجه المنيا استعدادًا للقمة

يواجه النادى الأهلى، فريق الاتصالات الثلاثاء المقبل، استعدادًا لاستئناف الدورى الفترة المقبلة أمام الجونة والمقرر لها 25 من الشهر الجارى وبداية المشوار الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى يوم 29 من الشهر ذاته.

ويؤدى الأهلى تدريباته الفترة الماضية بشكل مكثف، ويأمل السويسري فايلر المدير الفنى للشياطين الحمر، فى تحقيق أقصى استفادة من فترة توقف الدورى أملاً فى استمرار النتائج الجيدة التى حققها الفريق قبل فترة توقف الدوري.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" ينتظم فى برنامجه العلاجي بالإمارات
» كواليس مران الأهلى الأخير
» زوجة يونس شلبي تكشف عن الحلم الذي مات بعده مباشرة
» مستشار بأكاديمية ناصر: العالم يلهث عشان يستفاد من خبرتنا
» ابن أصالة يكشف حقيقة انفصال والدته عن "العريان"
» فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد: "لا أقبل بذلك"
» طالبة تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة
» أحمد صيام: حذروني من عادل إمام ولكني فوجئت بهذا الأمر
» الأهلى يواجه الاتصالات وديًا استعدادًا للجونة
» حلا شيحة: "أفلامي القديمة مكنتش أنا"
» «السكة الحديد» تعلن شروط ومواعيد مسابقة تعيينات جديدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه