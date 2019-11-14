» الأهلى يواجه الاتصالات وديًا استعدادًا للجونة

14 نوفمبر 2019 - 12:52 م

يواجه النادى الأهلى، فريق الاتصالات الثلاثاء المقبل، استعدادًا لاستئناف الدورى الفترة المقبلة أمام الجونة والمقرر لها 25 من الشهر الجارى وبداية المشوار الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى يوم 29 من الشهر ذاته.

ويؤدى الأهلى تدريباته الفترة الماضية بشكل مكثف، ويأمل السويسري فايلر المدير الفنى للشياطين الحمر، فى تحقيق أقصى استفادة من فترة توقف الدورى أملاً فى استمرار النتائج الجيدة التى حققها الفريق قبل فترة توقف الدوري.