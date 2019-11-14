الكشف عن المتهم الرئيسي في حريق "إيتاي البارود"

14 نوفمبر 2019 - 06:37 ص

كشف المهندس عبد المنعم حافظ - رئيس شركة أنابيب البترول - أن المتهم الاول وراء واقعة تسريب المنتجات البترولية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ، هو صاحب الأرض الذي يمر من خلالها أنبوب الغاز.



وأشار "حافظ" في تصريحات له إنه في تمام الواحدة ظهر أمس الأربعاء تم اكتشاف محاولة سرقة لخط المنتجات البترولية بتركيب "كلبس" بغرض السرقة وحدث تسريب بترولي في الأرض الزراعية والترعة المجاورة لها.



وأسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 16 آخرون.



