  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:04 م
بحث متقدم
جانب من الفيديو

مفاجأة صادمة.. محاولة سرقة وراء حريق إيتاي البارود

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

بيان عاجل من الأزهر بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

مرتضى

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويرد على الفيديو المتداول

جانب من الفيديو

فصل الكهرباء عن إيتاي البارود

جانب من الفيديو

فيديو.. حريق هائل ووقوع إصابات نتيجة كسر في خط أنابيب

الغنوشي

«الغنوشي» رئيسًا للبرلمان التونسي

محمود حسين يحضر جنازة والده في حراسة الأمن

مراسل «الجزيرة» يحضر جنازة والده في تأمين«الداخلية»

البدري

«البدري»: جاهزون لمواجهة كينيا.. وأمتلك بديل «صلاح»

ترامب وأردوغان

عرض مثير من «ترامب» لـ«أردوغان» بـ100مليار دولار

ابوتريكة

«أبوتريكة» قريبًا في مصر

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق إيتاي البارود

آخر الأخبار

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح جنوبي نيجيريا

أصيب 10 أشخاص في عزبة المواسير بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جراء اشتعال حريق هائل، اندلع بسبب كسر في خط الغاز الرئيسي.

وقال ناشطون من المحافظة، إن مستشفى إيتاي البارود العام، استقبل 10 أشخاص مصابين.

وجاءت الأسماء كما يلي:

- علاء علي سعد 30 سنة مصاب بحروق من الدرجة الأولى، وتم تحويله لمستشفى كفر الدوار.

- محمد عبدالتواب علي 33 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية

- رمضان السيد 35 سنة مقيم زرزورة

- إبراهيم حسن صلاح 19 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية

- محمد صلاح عبدالهادي 30 سنة مصاب بحروق من الدرجة الأولى، وتم تحويله لمستشفى كفر الدوار

- أحمد سعيد 40 سنة مقيم معنيا

- وحيد أحمد محمد 51 سنة

- محمود محمد الشحات

- محمد عبدالرحمن قاسم

- أحمد عبدالمقصود

وكانت عزبة المواسير، قد شهدت اليوم، الأربعاء، كسرًا في الخط، ما أدى إلى تسرب الغاز بالمجاري المائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إثيوبيا تفاجئ الجميع بالإنتهاء من بناء سد جديد
» محافظ البحيرة: وفاة شخصين فى حريق إيتاي البارود
» النائب العام يوضح أسباب إخلاء سبيل المتهمين فى "فتاة العياط"
» بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق إيتاي البارود
» النيابة تكشف سبب إخلاء سبيل متهمين في قضية«فتاة العياط»
» بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق إقامتها
» «صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»
» طارق يحيى يعتذر لـ«مرتضى منصور»
» "الصحة" تعلن خطتها لمحاربة الذباب الناقل للعدوى
» «عبدالعال» مديرًا فنيًا لفريق بتروجت
» المغرب.. سحل مسنة مقعدة بسبب تذكرة ترام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه