إيقاف نجم مانشستر سيتي بسبب تغريدة عنصرية تجاه زميله

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المصريون

سيلفا

ميندي

الاتحاد الانجليزي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف برناردو سيلفا صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي والمنتخب البرتغالي وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني على خلفية تغريدة عنصرية لزميله بيرنارد ميندي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت شبكة "سكاي بسبورت" أن الاتحاد الإنجليزي عاقب سيلفا بإيقافه لمباراة واحدة، وتغريمه مبلغ (50 ألف جنيه إسترليني).

وكان سيلفا نشر صورة لدمية سوداء، مشبهًا بها زميله الفرنسي بيرنارد ميندي، الظهير الأيسر في الفريق، الأمر الذي عرضه لانتقادات عديدة مما جعله يحذفها.

ورغم اعتذار سيلفا وتأكيده أن الأمر كان مجرد مزحة، ودفاع زميله ميندي عنه، قرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.


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