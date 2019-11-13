  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:25 م
بحث متقدم
محمود حسين يحضر جنازة والده في حراسة الأمن

مراسل «الجزيرة» يحضر جنازة والده في تأمين«الداخلية»

البدري

«البدري»: جاهزون لمواجهة كينيا.. وأمتلك بديل «صلاح»

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة للمتخوفين من شتاء هذا العام

ترامب وأردوغان

عرض مثير من «ترامب» لـ«أردوغان» بـ100مليار دولار

مصرع شاب سقط من القطار ببنى سويف

حالة جديدة.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بكفر الدوار

ابوتريكة

«أبوتريكة» قريبًا في مصر

الطفل يوسف

بينهما ضابط.. السجن 5 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف

جانب من الاجتماع

الحكومة توافق على «مشروع عفو» عن سجناء في 25 يناير

فوطة حارس مرمى غانا

أول تعليق لمدرب غانا على «الفوطة المسحورة»

أرشيفية

إثيوبيا تفاجئ الجميع بالإنتهاء من بناء سد جديد

أحمد صيام: سأعتزل الفن عندما أشعر بالرضا

الصفحة الأخيرة

الفنان أحمد صيام
الفنان أحمد صيام

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أخو هيثم أحمد زكي يفجر مفاجأة: كان ناوي يعتزل لهذا السبب

#

بالصور.. بكاء نجوم الفن في جنازة هيثم أحمد زكي

#

رسالة «واتساب» تسببت في أزمة نفسية للاعب المنتخب

#

بالفيديو.. فنان شهير: «حذرت بنتي من السيديهات»

اعتزال

أحمد صيام

حديث المساء

قال الفنان أحمد صيام إنه سيعتزل التمثيل عندما يصل إلى حالة الرضا بعد المشاركة في أعمال فنية رائعة، مشيرًا إلى أنه إلى الآن لم يشعر بالرضا في أعماله التي قدمها خلال أعوام سابقة.

وأضاف صيام، خلال حديثه لبرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أنه ما زال يشعر بأنه وجه جديد في الأعمال الفنية التي يشارك بها.

وتابع قائلًا: "مبحسش إني عملت تاريخ ولسه في أعمال فنية وأدوار فنية كثيرة معملتهاش، ومعرفش شكل الشخصية التي أرغب في تأديتها حتى الآن".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق إقامتها
» «صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»
» طارق يحيى يعتذر لـ«مرتضى منصور»
» "الصحة" تعلن خطتها لمحاربة الذباب الناقل للعدوى
» «عبدالعال» مديرًا فنيًا لفريق بتروجت
» المغرب.. سحل مسنة مقعدة بسبب تذكرة ترام
» شكى في زوجتى يكاد يقتلنى!
» وزير النقل: نستهدف ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في المنظومة
» «جون ليجند».. أول رجل أسود يتوج بلقب "الأكثر جاذبية على قيد الحياة"
» انتبه.. 5 علامات إذا ظهرت عليك اترك العمل فورًا
» عام علي عودة مركبة الفضاء اليابانية إلي الأرض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه