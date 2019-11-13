الرئيس يصل الإمارات في زيارة رسمية لمدة يومين

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تانكو

أعلن التلفزيون الرسمي المصري، في نبأ عاجل له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتأتي زيارة الرئيس للإمارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على الأصعدة كافة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، بحسب السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وذكر "راضى" أنَّ الرئيس سيبحث خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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