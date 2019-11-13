تصعيد جديد في لبنان.. المحتجون يرفضون مقابلة الرئيس

13 نوفمبر 2019 - 01:36 م

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن المئات من المحتجين وصلوا إلي طريق القصر الجمهوري في بعبدا وسط انتشار عناصر الجيش بشكل مكثف في المنطقة وفرضت إجراءات أمنية مكثفة، وأغلقت الطرقات بالعوائق الحديدية والشريط الشائك تحسبا لأي طارئ.

وكشفت ،أن أحد ضباط الجيش اللبناني نقل إلى المحتجين على طريق القصر الجمهوري، اقتراحا باختيار 10 منهم للقاء رئيس الجمهورية، لكن المحتجين رفضوا.

وتجدد قطع الطرقات في كل أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، بعد مقتل أحد المحتجين ليلة الأربعاء على طريق خلدة عند المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت.







تزامنا مع ذلك، استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما نقل إليه تأكيد الحكومة الفرنسية اهتمامها بالوضع في لبنان، واستعدادها لمساعدته في الظروف الراهنة.





وفي هذا السياق، أفادت قناة otv التابعة للتيار الوطني الحر، بأن السفارة الفرنسية في لبنان لم تتمكن من تأمين مقابلات للموفد الفرنسي مع جهات من الحراك الشعبي، تحت شعار أنها لا تتلقى تعليمات من الخارج على الرغم من تأكيد الطابع الاستطلاعي لمهمة فارنو.









