» «جون ليجند».. أول رجل أسود يتوج بلقب "الأكثر جاذبية على قيد الحياة"

13 نوفمبر 2019 - 12:20 م

توج النجم الأمريكي جون ليجند بلقب "الأكثر جاذبية على قيد الحياة"؛ منضما بذلك إلى صفوف دوين جونسون "ذي روك"، وجورج كلوني.

وفاز المغني الأمريكي "40" عاما بهذا اللقب؛ طبقا لتصنيف مجلة "بيبول" خلفا للمثل الإنجليزي"إدريس ألبا" الذي حاز اللقب العام الماضي.

وعلقت مجلة "بيبول" على فوز المغني الأمريكي بهذا اللقب لهذا العام،:" إنه يمتلك مهارات موسيقية لا مثيل لها" لافتة إلى أنه من أكثر النجوم المحبوبين في هوليوود.

وعقب ليجند، عل تتويجه بهذا اللقب قائلا، إنه يشعر بالإثارة لنيله هذا الشرف، لكنه يشعر بالقلق جراء مقارنته بالفائزين السابقين.

يذكر أن ليجند، أول رجل أسود البشرة يحصل على لقب "EGOT " وهو لقب على النجوم الذين فازوا بجوائز إيمي، وجرامي، وأوسكار، وتوني، المرموقة معا؛ فهو واحد من 15 نجما حصدوا هذه الجوائز.