صورة نادرة من حفل زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد ..ومتابعون:"الله يرحمهم"

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هيثم زكي
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حفل زفاف

أحمد زكي

هيثم احمد زكي

هالة فؤد

تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل صورة نادرة لكل من الفنانين الراحليين، أحمد زكي وهالة فؤاد، من حفل زفافهم، وذلك بعد أن أجواء الحزن الذي سيطرت على الوسط الفني بسبب وفاة ابنهم الشاب، هيثم أحمد زكي، عن عمر يناهز 35 عامًا .

وتظهر الممثلة الراحلة وهي ترتدي الفستان الأبيض فيما تبدو على وجهها علامات الفرح فيما كان أحمد زكي يقترب منها ويمسك بيدها.

ولفتت الصورة أنظار عدد كبير من المتابعين وركزت التعليقات على طلب الرحمة لهما، وأبدى الكثيرون أسفهم على رحيل ابنهما الممثل هيثم أحمد زكي .

وكان قد رحل هيثم أحمد زكي عن عالمنا، الخميس الماضي، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية  .



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