العراق.. تعيين قائد جديد لشرطة محافظة ذي قار

12 نوفمبر 2019 - 10:00 م

عينت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، قائداً جديدة لشرطة محافظة ذي قار (جنوب) التي كانت مسرحا لأعمال عنف واسعة تخللت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة اليومين الماضيين.



وقالت شرطة المحافظة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "وزارة الداخلية وافقت على استقالة العميد محمد عبد الوهاب السعيدي من قيادة شرطة المحافظة، وتسليم المهام إلى اللواء الركن محمد القريشي أبو الوليد".



ولم يشر البيان إلى سبب تقديم السعيدي استقالته من منصبه أو متى تم ذلك بالضبط.



ويأتي هذا التطور في أعقاب أعمال عنف واسعة النطاق تخللت الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال اليومين الماضيين، حيث قتل 6 محتجين وأصيب عشرات آخرين في مواجهات مع قوات الأمن، وفق مصادر طبية.



ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 325 قتيلًا و15 جريحاً، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان) ومصادر طبية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقط الضحايا خلال مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.



وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.

