«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

وافق علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على المذكرة المقدمة من هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضي، القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لخفض أسعار بعض المقررات التموينية، والتى تشمل «زيت الخليط من 19 جنيهًا إلى 17 جنيهًا للعبوة، وكيلو سكر التموين من 9.5 جنيه للكيلو إلى 8.5 جنيه، وخفض سعر الأرز من 9 جنيهات إلى 8 جنيهات، والدقيق المعبأ البلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.5 جنيه».

كما تضمنت المذكرة إلغاء زيت عباد الشمس البالغ سعره 20 جنيها والدقيق المعبأ كيلو ورقي بسعر 7.25 جنيه من المقررات التموينية.

والجدير بالذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة خلال الشهر الماضي لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة أسعار السلع في البطاقات التموينية عن سعرها في الأسواق.