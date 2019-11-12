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القمر الصناعي المصري

مصر تحتفل بإطلاق القمر الصناعي لأغراض الاتصالات

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مصر تحتفل بإطلاق القمر الصناعي لأغراض الاتصالات

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القمر الصناعي المصري
القمر الصناعي المصري

محمد فضل

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إطلاق القمر الصناعي "مارسكيوب-1"

أعلن مجلس الوزراء، أن مصر ستطلق القمر الصناعي المصري الأول من نوعه لأغراض الاتصالات "طيبة -1" يوم 22 من نوفمبر الجاري.

ونشرت صفحة مجلس الوزراء بيانًا، قالت فيه إن عملية الإطلاق ستتم بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية بصاروخ الإطلاق "آريان-5" وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية.

وقد انتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التوائم الميكانيكية والكهربائية بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر عاما.

ونوه مجلس الوزراء ، بأن القمر الصناعي سيعمل على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

وستتولى الحكومة عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي "طيبة -1 عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

وبإطلاق القمر المصري "طيبة -1" ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة وفقا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية.

واختارت مصر اسم "طيبة" للقمر الصناعي وهي مدينة فرعونية تقع في الأقصر حاليا، وهي إحدى عواصم مصر في عهد الفراعنة، وكانت هذه المدينة مركز عبادة الإله رع.

أما بالنسبة لرمز القمر الصناعي فتم اختيار "مفتاح الحياة"، وهو رمز الحـياة الأبدية عند قدماء المصريين، كان يستعمله المصريون الفراعنة كرمز للحياة بعد الموت، وكان يحمله الآلهة وملوك الفراعنة.



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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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