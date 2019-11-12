ضربة موجعة لليفربول.. إصابة قوية لنجم الفريق

12 نوفمبر 2019 - 02:42 م

تعرض نادي ليفربول الإنجليزي لضربة موجعة، حيث أصيب الاستكلندي أندي روبرتسون نجم الفريق إصابة قوية في الكاحل، خلال تدريبات منتخب بلاده، استعدادًا لخوض منافسات تصفيات يورو 2020.

وذكرت شبكة " بي بي سي" البريطانية، أن أندي روبرتسون تعرض لإصابة في الكاحل، وهي نفس إصابة محمد صلاح".

وأضافت الشبكة، أن روبرتسون تم استبعاده من قائمة منتخب أسكتلندا، وقد يغيب عن مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في المباراة المقبلة، بالدوري الإنجليزي.

وشارك روبرتسون مع ليفربول مع 12 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل صنع خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.