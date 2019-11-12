شقيق علاء علي يكشف مفاجأة عن المرض الذي أودى بحياته

12 نوفمبر 2019 - 05:22 ص

كشف عبد الرحيم - شقيق لاعب الزمالك الراحل علاء علي - مفاجأة حول المرض الذي أودة بحياة شقيقه.



وقال "علي" في مداخلة مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي : "علاء شقيقي أصيب بالرباط الصليبي خلال شهر يونيو الماضي ، ثم بعدها شعر ببعض الأعراض فذهب إلى المستشفى وأجرى بعض الفحوصات وتبين إصابته بمرض نادر في المخ".



وأضاف: "بعدها أجرى علاء عملية جراحية وبدأ في تلقي جلسات العلاج الكيماوي ولاحظنا أنه يتعافى لكن بالأمس وأثناء جلوس علاء بالمنزل شعر بضيق في التنفس وتوفي بعدها في الحال".



وقضى "علاء علي" عن عمر يناهز 31 سنة بعد صراع مع المرض.



