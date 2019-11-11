مدير معهد القلب السابق: الزملكاوية بيزعلوا كتير وهذه نصيحتي لهم

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الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق
الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق

متابعات- الدويني فولي

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أكد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد أمراض القلب السابق، أن كرة القدم خطر على قلوب المشجعين بسبب الحماس والحزن عند خسارة فريقهم.

وقال شعبان، "إن كرة القدم خطر على القلب، الزملكاوية بيزعلوا كتير، أنا زملكاوي وبحبهم بس يخيلوا بالهم من قلوبهم".

 

ونصح شعبان خلال لقائه المذاع عبر فضائية «ten » جماهير الزمالك ألا يحزنوا على خسارة فريقم وأن ينتبهوا إلى قلبهم معلقًا: "أنا كمان زملكاوي"، مشيرًا إلى أن القلب الأحمر صحي عضويًا أكثر من الأبيض لأن الأبيض ليس به دم وأوشك على الموت، وكذلك القلب الكبير خطير عضويًا.

 

وتابع مدير معهد أمراض القلب السابق: "اليابان أجرت أبحاث حينما استضافت كأس العالم أثبتت أن التشجيع الجنوني والانخراط في المشاعر التنافسية والتعصب يؤدي إلى أزمات قلبية".

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