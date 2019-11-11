قابلت الطالبة "شهد" قبل وفاتها بدقائق .. وهذا ما قالته لي

11 نوفمبر 2019 - 07:13 ص

عرض الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" مقاطعا فيديو للطالبة شهد أحمد أثناء تجولها بالإسماعيلية والقاهرة يوم وفاتها.



وأجرى "أديب" اتصالا هاتفيا بالصحفية "أسماء خليل" التي كشفت العديد من المفاجآت منها حوار أجرته سيدة مع الطالبة شهد قبل سقوطها في النيل بدقائق قليلة.



وقالت "أسماء" في المداخلة: "الكاميرات التقطت مقطعا فيديو لشهد أثناء تجولها في الطريق المؤدي للكورنيش بالوراق الساعة الرابعة فجرًا .. ذهبت وعادت مرتين ، لكن في الثالثة لم تعود".



وأضافت: "هناك سيدة أقرت أنها ذهبت إلى شهد حين رأتها جالسة على الدكة أمام النيل في وقت متأخر وسألتها إن كانت تحتاج لمساعدة .. فردت شهد قائلة (أنا منتظرة واحدة من صاحباتي ومش محتاجة حاجة) ".



