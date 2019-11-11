» فنان شهير يعلن إصابته بمرض صادم: أعتزل ولا هتقبلوني بيه؟

11 نوفمبر 2019 - 06:53 ص

صدم الفنان رامي جمال جمهوره بعد إعلان إصابته بمرض "البهاق" الذي يتسبب في تغير لون الجلد بشكل لافت للنظر.



وقال "جمال" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الحمدلله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر .. من فترة بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق .. جربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة .. رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير .. اللي بقى يقولي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو دا معدي؟".



وأضاف: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب جدًا على ما أشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدا .. فكرت في كلامهم بصراحة ولقيت إن عندي حلين .. يا فعلا شكرا على الشغلانة دي لحد كدا رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها .. يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه .. ترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب".



وتابع: "الحمدلله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ماهو .. طولت عليكم بس قولت أشرككم في حياة فنان".



