  • الإثنين 11 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:24 ص
بحث متقدم
ليفربول ومانشستر سيتى

أسطورة ليفربول يكشف سبب انبهاره بصلاح: لم أراه هكذا من فترة

شوبير

تسريب صورة لـ"مرتضى" مع نجم المنتخب وأنباء عن ضمه للزمالك

الطالبة شهد

قابلت الطالبة "شهد" قبل وفاتها بدقائق .. وهذا ما قالته لي

عصام الشوالي

الشوالي يخرج عن النص أثناء المباراة ويفاجيء الكل بحديثه عن صلاح

الراحل هيثم أحمد زكي

متابعة تحرج شريف منير بسبب هيثم زكي .. وهكذا صدمها برده

هيثم زكي

مدرب هيثم أحمد زكي بالجيم يفجر مفاجأة: كان يعاني من هذا المرض

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على انخفاض الأسعار

الشمس عطارد

"البحوث الفلكية" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

شقيق هيثم أحمد زكي

أول تصريحات من شقيق الراحل هيثم أحمد زكي.. هذا ما قاله

هيثم زكي

صديق هيثم زكي يكشف: هذا ما حدث أثناء"غُسل" الجثمان

فنان شهير يعلن إصابته بمرض صادم: أعتزل ولا هتقبلوني بيه؟

الصفحة الأخيرة

رامي جمال
رامي جمال

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

خلاف شرس بين فنان شهير وأحد متابعيه

#

فنان شهير يهاجم زملاءه بعد بكائهم على رحيل "هيثم زكي"

#

فنان شهير يعتزل الغناء.. السبب صادم

#

بـ"تصرف صادم"..فنان شهير يثير ضجة في زفاف ابنته

رامي جمال

صدم الفنان رامي جمال جمهوره بعد إعلان إصابته بمرض "البهاق" الذي يتسبب في تغير لون الجلد بشكل لافت للنظر.

وقال "جمال" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الحمدلله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر .. من فترة بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق .. جربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة .. رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير .. اللي بقى يقولي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو دا معدي؟".

وأضاف: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب جدًا على ما أشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدا .. فكرت في كلامهم بصراحة ولقيت إن عندي حلين .. يا فعلا شكرا على الشغلانة دي لحد كدا رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها .. يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه .. ترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب".

وتابع: "الحمدلله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ماهو .. طولت عليكم بس قولت أشرككم في حياة فنان".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أشرف زكي: هذا أغرب ما شاهدته في نع هيثم أحمد زكي
» فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي بعد قراره الأخير
» تعليق لا يصدق من "كلوب" على هدف صلاح في مرمى "السيتي"
» فنان شهير يعلن إصابته بمرض صادم: أعتزل ولا هتقبلوني بيه؟
» أول فيديوهات لفتاة "شمال سيناء" في يوم وفاتها
» الكويت.. عفو عن متهمين بـ"الإساءة للذات الأميرية"
» "هنية": هذا الأمر الهام لن يكون عقبة أمام الانتخابات
» استشاري يكشف أهمية هذا الأمر للرياضيين
» فيديو نادر لـ هالة فؤاد تغني لـ"هيثم أحمد زكى"
» «سناتر التعليم» تصل إلى الابتدائى.. الإهمال يضرب النخاع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه