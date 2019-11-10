» استشاري يكشف أهمية هذا الأمر للرياضيين

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قال الدكتور أحمد أشرف عيسي، استشاري القلب ومدير مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل، إن طب القلب الرياضي أصبح مهم للغاية، مشيرًا إلى تدشين مركز متخصص في فحص قلوب الرياضيين وعلى الأقل قبل البطولات، حيث ذكر أن فحص القلوب الرياضيين يأتي من أجل البحث عن عيوب أو أزمات تمنع من ممارسة الرياضة حيث إن ممارسة الرياضة في حالة مرضه بالقلب يؤثر على حياته.
وأضاف «عيسي»، خلال حوار تليفزيوني، أن أمريكا قامت في عام 1956 بوضع تعريف كامل للموت المفاجئ، وهو فقدان لحظي لكل وظائف القلب الحيوية، وهو ما يُسمى مجازًا في مصر بالهبوط الحاد في الدورة الدموية، من الممكن ان تحدث أثناء ممارسة الرياضة وخاصة رياضة كمال الاجسام، أو قد تحدث بعد ممارسة الرياضة بساعة أو ساعتين.
وتابع: «يحدث تضخم في العضل الانسدادي بسبب المنشطات الغذائية والمكملات الغذائية قد تؤدي إلى جلطة بالقلب وخاصة للاعبي كمال الأجسام».


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