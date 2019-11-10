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فيديو نادر لـ هالة فؤاد تغني لـ"هيثم أحمد زكى"

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الراحل هيثم أحمد زكي
الراحل هيثم أحمد زكي

المصريون ـ متابعات

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عرض الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس  المذاع على قناة النهار فيديو نادر للفنانة الراحلة هالة فؤاد وهي تغنى لابنها الفنان الشاب هيثم أحمد زكى .


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