المصرية للمطارات تكشف تفاصيل واقعة مطار شرم الشيخ

10 نوفمبر 2019 - 11:00 م

قال الكابتن طيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن ما جرى بالأمس بمطار شرم الشيخ، والتعامل مع الحريق الذي اندلع بأحد إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153، بسبب مشكلة في خرطوم هيدروليك، جاء نتيجة تدريب وتعاون بين جميع العاملين بالمطارات المصرية، والمتابعة المستمرة على مدار اللحظة.



وأضاف "النشار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية "TEN"، يوم الأحد، أن رجال الخدمة الأرضية لاحظوا اشتعال النيران في عجلة الطائرة، وأعطوا إشارات لكابتن الطائرة، وانتظروا لمدة 50 ثانية لإيقاف محرك الطائرة، وعلى الفور تحركوا بطفايات الحريق لإطفاء الحريق المشتعل بالعجلة اليسرى للطائرة.



وشدد، على أن المطارات المصرية بها أحداث كاميرات مراقبة، موضحًا أن كاميرات المراقبة لاحظت اشتعال الحريق بالطائرة، وتواصلت مع رجال الخدمة الأرضية الذين تحركوا على الفور بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ، وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ للتعامل مع الواقعة.

