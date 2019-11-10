احذر هذه الأطعمة تؤدي إلى الموت المفاجئ

10 نوفمبر 2019 - 09:38 م

هناك العديد من الأغذية التي يمكن أن تؤدي إلى وفاة الإنسان بشكل مفاجئ، لكونها تحتوي على عناصر سامة للغاية، أو يمكن أن تصبح خطرة بناءً على كيفية تحضيرها.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية قائمة بها على النحو التالي:

1-بذور الفاكهة

بذور الفواكه بما في ذلك التفاح والكرز والخوخ والمشمش تحتوي على نوع من سيانيد الهيدروجين يسمى حمض البروسيك.

بطبيعة الحال، لا تؤكل بذور الفاكهة، لكن على سبيل المثال فإن يتعين على الإنسان أن يأكل ما لا يقل عن كوب من بذور التفاح حتى يموت.

2- راوند

أوراق الرواند تحتوي على حامض الأكساليك، هذا مركب معروف بأنه يسبب حصوات الكلى. ستحتاج إلى تناول ما يقرب من 11 رطلاً من أوراق الراوند لإغلاق كليتيك بالكامل.

3- جوزة الطيب

إن تناول 0.2 أوقية فقط من جوزة الطيب مرة واحدة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالتشنجات ، و 0.3 أوقية قد تؤدي إلى نوبات، وقد تصبح قاتلة.

جرعة زائدة من جوزة الطيب تسبب شيئًا يسمى "ذهان جوزة الطيب"، والذي يصيب المصابين بإحساس وشيك بالعذاب والعطش الذي لا يمكن إخماده.

4-بطاطا

يمكن أن تتسبب الجليوكالويدات الموجودة في أوراق وسيقان وبراعم البطاطا في حدوث صداع مرتبك وتشنجات وإسهال أو حتى غيبوبة وموت.

فقط 3-6 ملج من الجليوكالويدات لكل كيلو جرام من وزن الجسم يمكن أن تكون قاتلة، لذلك من المهم للغاية تجنب تناول البطاطا التي ظهرت أو تحولت إلى اللون الأخضر تحت الجلد.

5-لوز

يشكل اللوز خطرًا على الإنسان إذا كان يأكل نوعًا خاطئًا. اللوز الحلو هو وجبة خفيفة صحية في الاعتدال، لكن اللوز المر يحتوي على مستويات عالية من سيانيد الهيدروجين. وهذا يصيب الإنسان البالغ بمرض خطير ويحتمل أن يقتل طفلًا.

6-العسل غير المبستر

يشكل العسل غير المبستر، أو الخام، خطرًا إذا كان يحتوي على سموم جرايانوتان. ويحدث هذا عندما يلقح النحل النباتات التي تحمله. أما البسترة فتقلل مستويات السموم الرمادية إلى مدى آمن، لكن العسل الذي لم تتم معالجته بهذه الطريقة يعد خطرًا.

يمكن أن تتسبب فقط ملعقة كبيرة من السموم الرمادية المركزة في الدوار والضعف والتعرق والقيء لأكثر من 24 ساعة، أكثر من ذلك يمكن أن يؤدي إلى الموت، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بالفعل.

7-الطماطم

تعتبر الفاكهة اللذيذة للطماطم واحدة من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن السيقان وأوراق الطماطم تحتوي على السموم القلوية.

على الرغم من أنك يجب أن تأكل طنًا من أوراق الطماطم حتى تموت فعليًا، إلا أن الكميات الأصغر يمكن أن تسبب اضطرابًا خطيرًا في المعدة.

8-التونة

تميل أسماك التونة إلى امتصاص الزئبق، الذي يمكن أن يتراكم في أجساد الأشخاص الذين يتناولون الكثير منه. يمكن أن يتسبب الزئبق في إلحاق أضرار جسيمة بكليتك، أو السفر إلى عقلك والتسبب في علامات الجنون. عندما يتراكم في الجسم، يمكن للزئبق أن يسبب جميع أنواع الأمراض، بما في ذلك الأمراض المميتة.

9-الكسافا

الكسافا تؤكل نيئة، ويمكن أن توفر جرعة قاتلة من سيانيد الهيدروجين. وهناك نوعان من الكسافا والمر والحلو. المر أكثر خطورة بمقدار 50 مرة قبل الطهي، لذا يجب تناول الحلو لتكون في أمان.

10-الكاجو

الكاجو الخام يحتوي على يوريوشول ، وهي مادة كيميائية موجودة في اللبلاب السام، ويمكن أن تسبب الحساسية المميتة لدى بعض الأشخاص.

Elderberries11- (الخمان)

التوت لذيذ ولذيذ يستخدم عادة في الخمور والمربى. ومع ذلك، تحتوي أوراقها وبذورها وأغصانها على جليكوسيد، وهو شكل من أشكال السيانيد. الثمرة، إذا تم تناولها غير ناضج، يمكن أن تشكل خطرً أيضًا.

استهلاك الكثير من الجليكوسيد يمكن أن يؤدي إلى القيء والإسهال، أو حتى الغيبوبة.