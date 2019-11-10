» بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفًا عالميًا أمام مانشستر سيتي

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ليفربول ومانشستر سيتى

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر سيتى

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مانشستر سيتي

ليفربول

صلاح

سجل فريق ليفربول الهدف الثاني على نظيره مانشستر سيتي، خلال المباراة المقامة حاليا بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف عبر النجم المصري الدولي محمد صلاح فى الدقيقة 13 من خلال رأسية رائعة ليضعها في شباك الحارس برافو.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، حيث يقدم الفريق موسماً رائعاً اذ يملك 31 نقطة من أصل 33 ممكنة، بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد، فيما يتخلف عنه مانشستر سيتي بست نقاط بسبب خسارتين غير متوقعتين أمام نورويتش سيتي بجانب وولفرهامبتون على الترتيب ويحتل المركز الرابع.


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