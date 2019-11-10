"الطيران المدني" تكشف كواليس كارثة طائرة مطار شرم

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المصريون ـ متابعات

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كشف الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، تفاصيل إنقاذ طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ من الحريق، موضحا أن طاقم الخدمة الأرضية بالمطار هو من اكتشف بداية الحريق، وأوقفوا قائد الطيارة، موضحا أن الحريق سببه تسرب غاز الهيدروليك بإطار الطائرة.
وأشار "الحفني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كابتن الطائرة أشاد بالأطقم الأرضية بالمطار، وسرعة احتوائهم للموقف، مؤكدا أن الأطقم الأرضية بالمطار مدربة على أعلى مستوى.
وأضاف أنه لولا سرعة تصرف العاملين المصريين مع الطائرة، كان في خلال دقيقة سيتفاقم الوضع بشكل سيء، حيث إن تانك الطائرة كان به كميات ضخمة من الوقود، وكان على متن الطائرة 189 سائحا، منوها إلى أن السائحين عندما نزلوا من الطائرة لم يتخليوا أن الوضع بهذا الشكل. 


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