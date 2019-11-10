"الطيران المدني" تكشف كواليس كارثة طائرة مطار شرم

كشف الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، تفاصيل إنقاذ طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ من الحريق، موضحا أن طاقم الخدمة الأرضية بالمطار هو من اكتشف بداية الحريق، وأوقفوا قائد الطيارة، موضحا أن الحريق سببه تسرب غاز الهيدروليك بإطار الطائرة.



وأشار "الحفني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كابتن الطائرة أشاد بالأطقم الأرضية بالمطار، وسرعة احتوائهم للموقف، مؤكدا أن الأطقم الأرضية بالمطار مدربة على أعلى مستوى.

وأشار "الحفني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كابتن الطائرة أشاد بالأطقم الأرضية بالمطار، وسرعة احتوائهم للموقف، مؤكدا أن الأطقم الأرضية بالمطار مدربة على أعلى مستوى.