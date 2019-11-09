  • السبت 09 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:04 م
بحث متقدم
الهلال

نهائي آسيا.. بث مباشر لمباراة الهلال السعودي واوراوا الياباني

هيثم زكي

أسرة أحمد زكي توضح لماذا لم تستلم جثمان«هيثم»

آل الشيخ

بعد عدة شكاوى ضده.. "آل الشيخ" يتعهد باتخاذ إجراء رادع

جانب من الفيديو

شاب يضرب طفلًا بأنبوبة ويتركه ينازع يثير الغضب

أرشيفية

بشرى سارة للعمالة المصرية في هذه الدولة

هالة صدقي

«هالة صدقي» تتعرض لحوادث مميتة.. أخطرها الأول.. والثالث أغربها

أرشيفية

فرح يتحول إلى مأتم.. يقتل خاله بطلقة في الرأس بالخطأ

الذهب

الذهب يهبط لأدنى مستوى له منذ 3 أعوام

ارشيفيه

مدرس دين يقتل زوجته أثناء علاجها بالرقية الشرعية

صادم.. انتحار شابين بأسيوط

صادم.. انتحار شابين بأسيوط

في ذكري المولد النبوي.. رسالة من «قرينة السيسي» للمصريين

الحياة السياسية

انتصار السيسي
انتصار السيسي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

هذا ما فعله نابليون في الاحتفال بالمولد النبوي بمصر

#

بث مباشر.. السيسي يلقي كلمة في احتفال المولد النبوي

#

رسالة من وراء القضبان تكشف ملفات فساد خطيرة في تونس

#

رسالة جديدة من "السيسى" للمستثمرين

المولد النبوي

المصريين

انتصار السيسي

هنأت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري، بذكرى حلول المولد النبوي الشريف.

وكتبت قرينة السيسي، عبر صفحتها الرسمية على بموقع التواصل «فيس بوك»: «مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير».

ويحتفل المسلمون اليوم السبت الموافق، 9 من نوفمبر، بذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

وكان قد أعنت وزارة القوى العاملة، هذا اليوم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة نيجيريا وكوت ديفوار
» شاب يضرب طفلًا بأنبوبة ويتركه ينازع يثير الغضب
» نهائي آسيا.. «جوميز» يقود هجوم الهلال أمام اوراوا الياباني
» قاسم سليماني يُنهي احتجاجات العراق
» «كلوب» يوضح حقيقة مفاوضات ليفربول مع «مبابي»
» فيديو "رقص" "إيفانكا ترامب" يجتاح مواقع التواصل
» «عبد الحقيظ» يصدم جماهير الأهلي بشأن مدافع الفريق
» السعودية.. وفاة «الجنتل» بأزمة قلبية مفاجئة
» تشيلسي يتخطى كريستال بالاس ويصعد لوصافة «البريميرليج»
» رسائل غامضة على هواتف المواطنين.. وشبكات الاتصال لا تعقب
» "فيس بوك" يعتذر عن عنصريته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه