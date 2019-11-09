» تشيلسي يتخطى كريستال بالاس ويصعد لوصافة «البريميرليج»

09 نوفمبر 2019 - 04:42 م

فاز فريق تشيلسي على كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي.

وسجل هدفي تشيلسي تامي ابراهام وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 52 و79 من عمر المباراة.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتًا بجدول "البريميرليج"، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وشهدت التشكيلة الاساسية لفريق في تشيلسي في مباراة اليوم عودة الفرنسي نجولو كانتي منذ مشاركته الأخيرة أمام ساوثهامبتون يوم 6 أكتوبر الماضي بعد تعافيه من الاصابة.