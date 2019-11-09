تصريح جريء لـ"نجلاء بدر " عن الرجال المصريين

09 نوفمبر 2019 - 03:00 م

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن حياتها الشخصية لأول مرة لها علي الهواء قائلة :" والدتي لم تكن منفصلة لكن والدي كان ديما مسافر و قليل جدا لما كان بيجي البيت ، بس كان دايما أقرب لي من والدتي ".





و أضافت بدر خلال حوارها لفضائية ".." قائلة :" الرجالة المصريين ديما مرياحيين دماغهم عشان يمشوا أمورهم ، كل حاجة مبيردوش فيها غير بجملة واحدة " اعملي اللي يريحك ".





وتابعت الفنانة قائلة :" الرجالة المصريين ديما مريحيين نفسهم من حوارات الستات و بيمشوا أمورهم ".

