رواية جديدة تفجر مفاجأة في مقتل طالبة صيدلة

09 نوفمبر 2019 - 01:52 م

كشف أحد جيران ضحية طالبة الصيدلة "شهد"، ويدعي علاء البيك، تفاصيل جديدة عن الواقعة ، قائلا :" شهد كانت مخطوبة بس محصلش نصيب ، وكانت مع بنتي يوم الواقعة و مظهرش عليها أي تصرف غريب".



و أضاف البيك خلال اتصال هاتفي له مع الإعلامي عمر أديب ببرنامج" الحكاية" المذاع عبر فضائية" إم بي سي مصر " ، قائلا :" شهد كانت متدينة جدا و أخلاقها عالية ، الشارع السيناوي كله حزين عشان شهد و مفيش أي حد عنده أي معلومات عن قتلها ".



و تابع ،شهد خلصت محاضراتها عادي جدا زي كل يوم و كانت في طريقها للمنزل و بعدها اختفت حتي تم العثور علي جثتها ".

وقد تغيبت الطالبة شهد طالبة بكلية الصيدلة و تم العثور علي جثتها بنهر النيل بعد بلاغ أسرتها باختفائها ".

