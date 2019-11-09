رواية جديدة تفجر مفاجأة في مقتل طالبة صيدلة

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وفاة

جثة

طالبة

عمرو أديب

شهد

كشف أحد جيران ضحية طالبة الصيدلة "شهد"، ويدعي علاء البيك، تفاصيل جديدة عن الواقعة ، قائلا :" شهد كانت مخطوبة بس محصلش نصيب ، وكانت مع بنتي يوم الواقعة و مظهرش عليها أي تصرف غريب".

و أضاف البيك خلال اتصال هاتفي له مع الإعلامي عمر أديب ببرنامج" الحكاية" المذاع عبر فضائية" إم بي سي مصر " ، قائلا :" شهد كانت متدينة جدا و أخلاقها عالية ، الشارع السيناوي كله حزين عشان شهد و مفيش أي حد عنده أي معلومات عن قتلها ".

و تابع ،شهد خلصت محاضراتها عادي جدا زي كل يوم و كانت في طريقها للمنزل و بعدها اختفت حتي تم العثور علي جثتها ".
وقد تغيبت الطالبة شهد طالبة بكلية الصيدلة و تم العثور علي جثتها بنهر النيل بعد بلاغ أسرتها باختفائها ".

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