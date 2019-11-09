» رسالة عاجلة من مشاهدة تنقذ مذيعة من كارثة

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لطوف والورم في عنقها
لطوف والورم في عنقها

متابعات - أمينة عبد العال

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انستجرام

سرطان

انطوانيت لطوف

أنقذت رسالة أرسلتها ويندي مكوي مشاهدة لبرنامج تليفزيوني على الشبكة العاشرة الأسترالية الإعلامية أنطوانيت لطوف، من كارثة محققة بعد مشاهدتها لورم في عنقها من الجهة اليسرى.

وكانت الإعلامية في حلقة لها عندما شاهدتها "مكوي" ولاحظت الورم بعنقها فأرسلت رسالة إلى البرنامج لتحذرها وبالفعل قامت لطوف بالتوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة  خاصة أن تاريخ العائلة المرضي يشير إلي إصابة أفراد من عائلتها بالسرطان في الغدة الدرقية، إلا أن إصابتها كانت عبارة عن نقص المناعة الذاتية وتحتاج إلى جراحة فورية حتى لا يتطور الأمر.

ووجهت لطوف رسالة شكر إلى "مكوى" علي إنستجرام ورسالتها التي أنقذتها في الوقت المناسب.

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