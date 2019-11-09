"ولا تصيبوا قومًا بجهالة".. رسالة قاسية موجهة لساويرس على الهواء

09 نوفمبر 2019 - 09:34 ص

رد الكاتب والروائي أحمد مراد على هجوم رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، عقب تصريحاته عن مؤلفات الأديب الراحل نجيب محفوظ قائلاً: "ساويرس انتقد تصريحاتي عن كتابات نجيب محفوظ دون أن يتحرى الدقة".

وأضاف مراد خلال اتصال هاتفي له أجراه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، موجهًا حديثه لساويرس: "ولا تصيبوا قومًا بجالة"، أنت دخلت شتمتني من غير ما تقرأ تصريحاتي وتتحرى الدقة".

وتابع الكاتب والروائي حديثه قائلاً: "أنا مقدرش أتجاوز مع قامة زي الأديب الراحل نجيب محفوظ ده فخر لمصر، بعض المواقع والصحف قامت بتحريف تصريحاتي، أنا لم أقصد الإساءة قط".

كان الروائي أحمد مراد قد تعرض لهجوم شديد بسبب تصريحاته عن كتابات الراحل نجيب محفوظ التي قال فيها: إن رواية السراب كان يجب تحويلها إلى فورمات سينمائي أولاً قبل تحويلها إلى عمل فني".