"شكري" يكشف تفاصيل اجتماع واشنطن حول سد النهضة

08 نوفمبر 2019 - 11:40 م

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بحفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، وعدم الإضرار بحقوقها



وأضاف " شكري"، خلال مداخلة هاتفية،في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر تقديم عمرو اديب ، يوم الجمعة أن مباحثات واشنطن أسفرت جهودها عن وضع حد زمني ملائم لمراحل بناء وإنشاء السد، على ان يكون ملزما لإثيوبيا بمواعيد بدء وملء سد النهضة.

