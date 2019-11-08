لهذا السبب.. التحفظ على شقة الراحل هيثم أحمد زكي

08 نوفمبر 2019 - 04:26 م

أكد مصدر أمني أن جهات التحقيق أصدرت قرارا بالتحفظ على شقة الفنان الفنان هيثم أحمد زكي، لحين ظهور “الورثة”.



وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم أن قوة من المباحث انتقلت وأجرت تغييرا في “كالون الشقة” وتم وضع مفتاح الشقة تحت تصرف جهات التحقيق بقسم شرطة الشيخ زايد لحين ظهور الورثة واتخاذ الاجراءات القانونية.





وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، عن عمر 35 عاما.











وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.







