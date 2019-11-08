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العفو الدولية:

قنابل إيرانية وصرية وراء مقتل المتظاهرين في العراق

الحياة السياسية

المتظاهرون في العراق
المتظاهرون في العراق

متابعات - أمينة عبد العال

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العراق

العفو الدولية

قنابل ايرانية

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير  لها عن مصدر القنابل التي يتم استخدامها لقمع المتظاهرين في العراق، وأنها إيرانية الصنع،  وتستخدمها السلطات العراقية لقتل المتظاهرين وليس لتفريقهم، مشيرة إلي أنها قامت بالتحقيق علي القنابل الدخانية 40 ملم.

وأضافت المنظمة في تقريرها أن الأدلة الجديدة التي ظهرت تشير إلي أن القنابل من صنع منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، لافتة إلي أنها حصلت علي معلومات تفيد بأن هنات 4 وفيات جديدة بسبب القنابل الإيرانية والصربية، وموضحة أنها لا تملك أدلة عن هوية من يطلق هذه القنابل الإيرانية علي المحتجين في العراق.


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