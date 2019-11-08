  • الجمعة 08 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:40 م
بحث متقدم
أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

المتظاهرون في العراق

قنابل إيرانية وصرية وراء مقتل المتظاهرين في العراق

كاف

"كاف" يفسخ تعاقده مع "لاجاردير"

تميم

مسئول سعودي يكشف إجراءات قطرية للعودة لدول الخليج

ستاد القاهرة

موعد فتح أبواب إستاد القاهرة أمام الجماهير

مقتل 10 في فض اعتصام البصرة

مقتل 10 وإصابة 150 في فض اعتصام البصرة

صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها

صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها

الشوباشي

الشوباشي : للأسف دخلنا في الفخ

ارشيف

إصابة 37 طالبا في انقلاب أتوبيس رحلات بسفاجا

سيدة مغربية تقبل يد إيفانكا ترامب

تقبيل يد"إيفانكا ترامب" يثير ضجة بالمغرب

هكذا تخطط الولايات المتحدة للإطاحة بـ"الأسد"

الحياة السياسية

بشار الأسد
بشار الأسد

وكالات - الدويني فولى

أخبار متعلقة
#

تفاصيل سرقة «سروال» أبو بكر البغدادي على يد جاسوس كردي

#

أميركا تسلّم عشرات «الدواعش» للعراق

#

واشنطن تخطط للانفتاح على مباحثات مباشرة مع الحوثيين

#

الحتميتان!!

بشار

المتحدة

الولايات

أفادت بعض المصادر بأن الولايات المتحدة تسعي للإطاحة بالرئيس السوري، بشار الأسد عن طريق اللجنة الدستورية السورية.

وكان قد أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن روسيا هي التي ساهمت في إنشاء اللجنة الدستورية السورية، كما أشارت إلى أن مواقف واشنطن وموسكو فيما يتعلق بدور وعمل هذا الهيكل تختلف اختلافًا كبيرًا.

من جانبه، كشف اندريه كوشكين، خبير من رابطة علماء السياسة العسكرية عن ما يستنتج من وراء هذا الموقف المتناقض.

تجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بعمل اللجنة الدستورية السورية يكمن في حقيقة أن واشنطن تؤيد التأثير الأقصى لهذا الهيكل على سياسة الجمهورية العربية السورية.

في حين تحافظ موسكو على الحياد وموقف عدم التدخل من جانب الدول الأخرى، في المقابل، تريد دمشق أن يكون دور اللجنة في حده الأدنى. هكذا ترى وزارة الخارجية الأمريكية ذلك.

ويعتقد " كوشكين" أن هذا البيان أظهر بوضوح أسلوب السياسة الأمريكية، التي نجح ممثلها في مدح روسيا وانتقادها وحتى إلقاء اللوم عليها. وأشار الخبير إلى أن رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، صرح رسميًا أنه سيوافق على أي شيء ينتج عن لقاءات لجنة مناقشة الدستور، ولكن بشريطة أن يتوافق مع المصلحة الوطنية، حسب الوكالة الفيدرالية للأنباء.

وفقًا لأندريه كوشكين، خلقت الولايات المتحدة موقفًا صعبًا في مجال المعلومات بتصريحاتها المتناقضة. وهكذا فهم إما ينسحبون أو يعيدون قواتهم إلى سوريا، ويعجون باستمرار، وكلماتهم تختلف عن أفعالهم الحقيقية. كل هذا يرجع إلى حقيقة أن واشنطن تسعى فقط لتحقيق مصالحها التجارية الخاصة في هذه المنطقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» سكتة دماغية لمراهق بسبب الفيديو جيم
» بريطاني يرش" البنزين " علي الشرطة.. هذه عقوبته
» صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها
» الجرجير يتسبب في أزمة كبد لرجل مكسيكي
» عادة غير متوقعة لـ "دياب" فى الحفلات
» العثور علي سائح مفقود داخل أحشاء سمكة قرش
» زلزال يقتل 4 أشخاص ويصيب 70 شخصا بإيران
» دودة تأكل دماغ رجل بسبب إدمانه " الحلزون"
» مصر للشباب تستضيف مالى فى افتتاح أمم أفريقيا
» خاتم زواج مفقود يقود صاحبه إلي كنز ثمين
» الصادق المهدي يُطالب بتسليم البشير إلى "الجنائية الدولية"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه