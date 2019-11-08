  • الجمعة 08 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:10 ص
بحث متقدم
بشار الأسد

هكذا تخطط الولايات المتحدة للإطاحة بـ"الأسد"

يوتيوبر كوري يعلن إسلامه

لحظة اعتناق يوتيوبر كوري شهير للإسلام

سيف القذافي

الجنايات الدولية : سيف القذافي يختبيء في هذا المكان

ستاد القاهرة

تعرف على بوابات دخول الإستاد

الدولار

هذا ما سجله الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي

أشرف زكي يكشف كواليس أزمة جثمان هيثم أحمد زكي

عمرو أديب وعمرو دياب

هذا ما فعله عمرو أديب أثناء حفل الهضبة بموسم الرياض

رضوى الشربيني

هذا ما قالته رضوى الشربيني عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

سوبر ماركت

"الغرفة التجارية" تزف بشرى سارة بشأن أسعار هذه السلع

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف: هذا ما يحدث الآن في العراق

الجنايات الدولية : سيف القذافي يختبيء في هذا المكان

الحياة السياسية

سيف القذافي
سيف القذافي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الجزائر تحصل علي المركز الأول في العالم في هذا الأمر

#

بعد إسرائيل.. تدوينة مفاجئة لـ"سيف القذافي" عن تركيا

#

أمريكا تعلق على تحذير مواطنيها في تركيا

#

شاهد.. أول أهداف «صلاح» مع ليفربول بالموسم الجديد

الجنايات الدولية

الزنتان

سيف القذافي

كشفت محكمة الجنيات الدولية عن مكان تواجد سيف الإسلام القذافي – نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي- .

وقالت المحكمة إن نجل القذافي الذي يبلغ من العمر 47 عاما   يتواجد في مدينة الزنتان، ولم يغادرها، لكن يوجد 3 أماكن يختفي فيها داخل المدينة.

يذكر أن الجنايات الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضد نجل القذافي، والتهامي محمد رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب عام 2011، بالإضافة إلى محمود الورفلي، والذي ظهر على مسرح الأحداث عقب الثورة الليبية، واتهم بارتكاب جرائم حرب أيضا.

فيما أفادت مصادر من داخل المدينة أن نجل القذافي غادرها مذن خروج حارسه الخاص، وذلك خوفا على حياته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر للشباب تستضيف مالى فى افتتاح أمم أفريقيا
» خاتم زواج مفقود يقود صاحبه إلي كنز ثمين
» الصادق المهدي يُطالب بتسليم البشير إلى "الجنائية الدولية"
» مشروع إسرائيلي في سماء القدس يثير غضب الفلسطينيين
» إيران: أمريكا وإسرائيل تدبّران مؤامرة في لبنان والعراق
» خالد الجندي: وفاة هيثم زكي رسالة لهؤلاء الفنانين
» شاهد.. متظاهرون يشعلون النيران في ضابطات الشرطة
» إيقافات بالجملة بعد شغب قمة السلة بين الأهلي والزمالك
» سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس
» "الأزهر للفتوى" يوضح حكمُ الاحتفالِ بالمولدِ النَّبَوِي
» رسالة «أبوتريكة» لمحبيه بمناسبة عيد ميلاده

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه