الجنايات الدولية : سيف القذافي يختبيء في هذا المكان

08 نوفمبر 2019 - 09:27 ص

كشفت محكمة الجنيات الدولية عن مكان تواجد سيف الإسلام القذافي – نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي- .

وقالت المحكمة إن نجل القذافي الذي يبلغ من العمر 47 عاما يتواجد في مدينة الزنتان، ولم يغادرها، لكن يوجد 3 أماكن يختفي فيها داخل المدينة.

يذكر أن الجنايات الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضد نجل القذافي، والتهامي محمد رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب عام 2011، بالإضافة إلى محمود الورفلي، والذي ظهر على مسرح الأحداث عقب الثورة الليبية، واتهم بارتكاب جرائم حرب أيضا.

فيما أفادت مصادر من داخل المدينة أن نجل القذافي غادرها مذن خروج حارسه الخاص، وذلك خوفا على حياته.