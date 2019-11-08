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أشرف زكي يكشف كواليس أزمة جثمان هيثم أحمد زكي

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جنازة الفنان هيثم أحمد زكي
جنازة الفنان هيثم أحمد زكي

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل الوفاة المفاجئة للفنان الشاب هيثم أحمد زكي، صباح اليوم الخميس، عن عمر 35 عامًا.
وقال زكي، في مداخلة هاتفية، مع إنجي على، عبر برنامج «أسرار النجوم»، الخميس، على نجوم إف إم: «تم اكتشاف الأمر لما خطيبته كان تحاول الوصول له عن طريق الهاتف ولم يرد أكثر من مرة وذهبت لمنزله واستعانت بالأمن المتواجد، وقاموا بإبلاغ الشرطة ولما فتحوا وجدوه توفي».
وأضاف: «النيابة حضرت طبعا لمعرفة هل فيه وجود أي شبهة جنائية، وبالطبع كان لازم يُعرض على الطب الشرعي في منطقة زينهم، وكان هذا الكلام الساعة السادسة صباحا، وبدأت الإجراءات الساعة 8، وقالوا لازم من يتسلم جثمانه أحد أقربائه من الدرجة الأولى، وشقيقه من والدته متواجد في لندن، وأقرباؤه كانوا في البلد ولم يصلوا للقاهرة بعد، ولم يكن أحد منهم متواجدًا في هذا التوقيت وتقدمنا بطلب للمحامي العام وكانوا مقدرين للموقف وبعد عدة إجراءات إذن تسلمت الجثمان، والمسجد خلال صلاة الجنازة لم يكن فيه مكان لقدم، وبعد الصلاة توجهنا لمقابر الفنان أحمد زكي، ويجب شكر مديرية أمن الجيزة على تعاونهم اليوم عملوا مجهود مشرف، وتم دفنه وذهب إلى مثواه الأخير ونسأل الله أن يكون من أهل الجنة بإذن الله».
وعن أسباب الوفاة، شدد زكي: «حدث له هبوط في الدورة الدموية لأنه كان يتدرب على لعبة البوكس في الفترة الأخيرة ويذهب للجيم باستمرار وأعتقد أن المكملات الغذائية كانت السبب وراء ذلك، وفي النهاية الوفاة طبيعية ولم تكن هناك أي شبهة جنائية».
وتابع: «هيثم محبوب بالطبع، وكان يحدثني الفنان أحمد الفيشاوي منذ قليل وكان منهارا انهيارًا تامًا، والفنان أحمد السقا نزل بالجثمان للقبر ومعه عمر متولي، والمشهد كان مؤثرا ولم يتخلف أحد، فنان كبير مثل رشوان توفيق كان من أول الحاضرين.. الصدمة كانت كبيرة الحقيقة».
وأضاف: «هيثم له شقيق اسم رامي من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وتم التواصل معه وسيأتي يوم السبت لكي يأخذ العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد».


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