"الغرفة التجارية" تزف بشرى سارة بشأن أسعار هذه السلع

07 نوفمبر 2019 - 10:10 م

أكد أحمد الباشا إدريس، عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك انخفاضا في أسعار الأرز من 9 و10 جنيهات إلى 6 و7 جنيهات كحد أقصى.



وأضاف "إدريس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن هناك استقرار في أسعار الفول، وأن أسعار العدس في متناول الجميع.



كما أكد أن مصر سوف تشهد عصر الاستقرار هذا العام، موضحة أن كل السلع موجودة بوفرة وبكميات كبيرة، ولا يوجد بها أي مشكلات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدولار.

