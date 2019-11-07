"مفيش حد يستلمه".. سبب تأخر الصلاة على هيثم زكي

صدمت تصريحات نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، عن تاخر وصول جثمان الراحل هيثم احمد زكي، لمسجد مصطفي محمود، لصلاة الجنازة عليه، الجميع، حيث كشف ان سبب التاخير راجع الي عدم وجود شخص من اهله لاستلام جثمانه .

قال زكي في تصريحات تداولت على مواقع التواصل: "لم يتواجد أي شخص من أسرة هيثم أحمد زكي لاستلام الجثمان من المستشفى مما أدى لتأخر وصوله للمسجد للصلاة عليه، وبالتواصل مع المحامي العامي، تمكنت بصفتي نقيب المهن التمثيلية تسلمه، وسيصل خلال نصف ساعة".

ومن المقرر أن يقام العزاء في مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.