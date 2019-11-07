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تركي آل الشيخ سيعلن خبرًا جميلا جدًا عن أبو تريكة قريبا

الرياضة

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ابو تريكة

تركي آل الشيخ

علق الإعلامي أحمد سعيد على إجرائه حوارًا مع المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عبر بث مباشر بصفحته بـ"فيس بوك".

وقال "سعيد" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "شكرا لكل من سعد بلقائى مع المستشار تركي ال الشيخ وشكرا لمن هنأني الحمد لله تم اللقاء بعد مصالحة تامة بينه وبين الكابتن محمود الخطيب وفتح صفحة جديدة مبنية علي الاحترام المتبادل وغلق صفحة الخلاف والخصومة سعدت جدا باجابته عن اي سؤال يحمل جديد علاقته بالنادي الاهلي باجابة جميلة أن الأمر يعود للكابتن ومجلسه".

وأضاف: "أما ملف المحبوسين فقد كلفني به المستشار فمن يعرف أي شاب محبوس من جمهور النادي الأهلي يبلغني وان شاء الله سيخرج ويتم تعويضه بوظيفة وازالة العقوبة من سجل الفيش بعد نقض الحكم كما وعدني".

وأردف: "اما عن تريكة ستسمعون خبر جميل سيعلن عنه أبو ناصر قريبا جدا جدا وعن برنامجي ايضا هناك خبر جميل لمن يحبني ولدي رسالتين : الأولي لمنتقديني من جمهور الاهلي مش فاهم بتنتقد ايه اصلا لقاء بث مباشر لم يتم فيه التقليل من اي حد خلقه ربنا لقاء تم بعد مصالحة ووعد من الكابتن بزيارة قريبة فتواجد أي اهلاوي مع اهلاوي لايحمل اي غضاضة والحمد لله انني واحد من مئات من المحترمين سعوا للمصالحة ".

وتابع: "ثانيا لجمهور نادي الزمالك واللي مطلعين ليه بوستات وانا بشتم وبنتقد ابو ناصر رد عليكم وقال انا عارف انك اكتر واحد شتمتني علي الميديا وعمرك مقابلتني ولا استفدت مني بحاجة ولم اسعي للحوار او اي كلام الا بعد مصالحة الكابتن الخطيب طبعا كنت محرج شوية من الراجل لأنه في النهاية احتفي بلقائي رغم هجومي الكبير السابق عليه".

واستدرك: "حاجة كمان خلتني احترمت الراجل ده جدا لما سألته ليه اخترت توقيت المصالحة ده قال لما لقيت ناس بتنهش في اسم الخطيب وعرضه بحجة اني مساندهم وقد علمت ان عودة علاقتي بالخطيب ستقطع لسانهم ففعلت .. وفي النهاية شكرا لكل عاقل محترم مدرك انه من الطبيعي بعد المصالحة انه لم يصبح اللقاء والجلوس والحديث او حتي العمل من المحظورات".

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