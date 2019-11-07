تركي آل الشيخ سيعلن خبرًا جميلا جدًا عن أبو تريكة قريبا

07 نوفمبر 2019 - 06:16 ص

علق الإعلامي أحمد سعيد على إجرائه حوارًا مع المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عبر بث مباشر بصفحته بـ"فيس بوك".

