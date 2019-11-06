وفاة مدرب السيرك الأشهر في مصر

توفي مدرب الأسود الشهير محمد الحلو،اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر إقامة العزاء يوم الجمعة المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وفي الفترة الأخيرة، تداولت اخبار عن تدهور الحالة الصحية لـ "الحلو" ، ما أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي.

جدير بالذكر، أن محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي.