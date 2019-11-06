التضامن:انطلاق المرحلة الثالثة لتدريب مكلفي الخدمة العامة ببرنامج مودة

06 نوفمبر 2019 - 01:54 م

انطلقت المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية (مودة)في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 مكلفي الخدمة العامة.

وأكدت رمزة صدقي مدير مشروع مودة أن البرنامج فى احدث فعاليته التدريبية يستهدف تدريب 1600 مكلفة خدمة عامة على مستوى 6 محافظات شهد بداية الأسبوع الجاري بداية التدريب بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد ومن المقرر ان يتم الأسبوع القادم انطلاق فعاليات التدريب على مستوى الأربع محافظات الأخرى وهى الفيوم والسويس وطنطا ودمياط فى استهداف للتوسع فى البرنامج التدريبي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت صدقي ان ذلك يأتي بالتوازي مع التوسع في تدريب الأبناء من طلبة الجامعات حيث تشهد الجامعات تطبيقا لبرنامج تدريبي متطور على مستوى جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس وبورسعيد والإسكندرية نحو نشر التوعية باليات الحفاظ على الكيان الأسري مشيرة إلى ان الفصل الدراسي الأول يستهدف 96 ألف طالب وطالبة على مستوى الجامعات المستهدفة ومن المقرر خلال نهاية الشهر الجاري ان يتم تخريج عددا من الكوادر التدريبية المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تميهدا لانطلاق العمل على مستوى 21 جامعة أخرى على مستوى الجمهورية ليصل عدد المستهدفين من طلبة الجامعات الى 450 الف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجاري إضافة الى استمرار التدريب بالبرنامج للمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية.

وأشارت مديرة برنامج مودة الى أن البرنامج التدريبي قد تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا من خلال رفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات وتوعية الشباب بمواجهة الصعوبات بطرق بسيطة إضافة الى التوعية الصحية والنفسية والدينية على حقوق وواجبات الطرفين داخل العلاقات الزوجية وجدير بالذكر أن مشروع مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء ويستهدف مودة الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية والمتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازع.